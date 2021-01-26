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26.01.2021 13:02
Рубрика: Спорт

Стало известно, под каким названием лыжники из России выступят на ЧМ

Текст: Максим Домчев

На предстоящем чемпионате мира российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы будут выступать под названием "Федерация лыжного спорта России" и "Нейтральные спортсмены России".

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В качестве флага будет использован флаг Международной федерации лыжного спорта, а на награждении будет звучать гимн FIS.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 22 февраля по 7 марта в Оберстдорфе.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне лишил спортсменов из РФ права выступать под национальными флагом и гимном на Олимпиадах и чемпионатах мира. Санкции наложены на два года.

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