Стало известно, под каким названием лыжники из России выступят на ЧМ

На предстоящем чемпионате мира российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы будут выступать под названием "Федерация лыжного спорта России" и "Нейтральные спортсмены России".

В качестве флага будет использован флаг Международной федерации лыжного спорта, а на награждении будет звучать гимн FIS.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 22 февраля по 7 марта в Оберстдорфе.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне лишил спортсменов из РФ права выступать под национальными флагом и гимном на Олимпиадах и чемпионатах мира. Санкции наложены на два года.