Томас Тухель возглавил "Челси"

Новым главным тренером лондонского "Челси" назначен экс-наставник "ПСЖ" Томас Тухель. Контракт с ним заключен на полтора года. В договоре есть пункт о продлении отношений в случае, если работа немецкого специалиста будет признана удовлетворительной.

"Я хотел бы поблагодарить "Челси" за уверенность во мне и моем штабе. Все мы относимся с огромным уважением к работе Фрэнка Лэмпарда и к наследию, которое он оставил в "Челси". В то же время, я не могу дождаться момента, когда встречусь с моей новой командой и буду участвовать в самом захватывающем чемпионате в мире. Я очень рад стать частью семьи "Челси" - ощущения невероятные", - приводит сайт клуба слова Тухеля.

Ранее с поста главного тренера клуба был уволен бывший футболист клуба Фрэнк Лэмпард. Причиной стало неудачное выступление команды в нынешнем сезоне. В чемпионате Англии лондонцы идут на девятой строчке.