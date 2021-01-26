Указ губернатора Тульской области от 26 января 2021 года № 5 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года№ 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 26.01.2021, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) в подпункте 1.1 пункта 1 указа текст "28 января" заменить текстом "11 февраля";

2) в подпункте 1.4 пункта 1 указа:

текст "28 января" заменить текстом "11 февраля";

дополнить абзацем 6 следующего содержания:

"Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на лиц, прошедших вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, по истечении 14 календарных дней после заключительного этапа вакцинации, при предъявлении ими сертификата профилактических прививок, содержащего сведения о прохождении вакцинации против COVID-19.";

3) в подпункте 2.1 пункта 2 указа:

в абзаце 1 после текста "с 15 по 28 января 2021 года," дополнить текстом "с 29 января по 11 февраля 2021 года,";

дополнить абзацем 3 следующего содержания:

"прохождения вакцинации для профилактики новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2;";

дополнить абзацами 21, 22 следующего содержания:

"привлекаемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тульской области для проведения федерального статистического наблюдения, с их письменного согласия;

являющихся работниками учреждений, уполномоченных на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, с их письменного согласия;";

дополнить абзацем 24 следующего содержания:

"Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на лиц, прошедших вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, по истечении 14 календарных дней после заключительного этапа вакцинации, при предъявлении ими сертификата профилактических прививок, содержащего сведения о прохождении вакцинации против COVID-19.";

4) пункт 6 указа изложить в новой редакции:

"6. Установить, что:

осуществление деятельности по публичной демонстрации кинофильмов, проведению культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, проведению концертов и выставок осуществляется при условии заполнения мест проведения указанных мероприятий не более 50 процентов от общей вместимости;

проведение спортивных мероприятий осуществляется при условии заполнения мест проведения указанных мероприятий не более 50 процентов от общей вместимости.";

5) абзац 1 пункта 9 указа изложить в новой редакции:

"9. В целях оказания содействия медицинским организациям Тульской области, с учетом эпидемиологической ситуации руководителю федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тульский государственный университет" принять решение о реализации с 8 февраля 2021 года образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий или электронного обучения студентов 3-6 курсов и ординаторов медицинского института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тульский государственный университет", осуществляющих трудовую деятельность в медицинских организациях, на основании их личных заявлений.";

6) в пункте 12 указа:

в абзаце 1 после текста "специалистов и других служащих" дополнить текстом ", не прошедших вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2,";

дополнить абзацем 2 следующего содержания:

"Лица, прошедшие вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, по истечении 14 календарных дней после заключительного этапа вакцинации, имеющие сертификат профилактических прививок, содержащий сведения о прохождении вакцинации против COVID-19, не учитываются при определении количества руководителей, специалистов и других служащих, подлежащих переводу на дистанционный режим работы.".

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта 5 пункта 1 настоящего указа, вступающего в силу с 8 февраля 2021 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







