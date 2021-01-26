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26.01.2021 14:31
Рубрика: Происшествия

В Москве погибла вокалистка поп-группы "Восток"

Текст: Сергей Бабкин
Фото: facebook.com/as.natella Фото: facebook.com/as.natella
Фото: facebook.com/as.natella

На юго-западе Москвы обнаружено тело 48-летней поп-звезды Натэллы Ас, сообщает kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Женщину, лежавшую без сознания на улице Теплый Стан, обнаружил случайный прохожий. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Рядом с телом Натэллы Ас нашли сумочку с ее документами и телефоном. Причины ее гибели уточняются.

Натэлла Ас считалась одной из самых известных в стране моделей, популярность обрела как вокалистка группы "Восток". Также она снималась в эпизодических ролях в кино.

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