В Москве погибла вокалистка поп-группы "Восток"

На юго-западе Москвы обнаружено тело 48-летней поп-звезды Натэллы Ас, сообщает kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Женщину, лежавшую без сознания на улице Теплый Стан, обнаружил случайный прохожий. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Рядом с телом Натэллы Ас нашли сумочку с ее документами и телефоном. Причины ее гибели уточняются.

Натэлла Ас считалась одной из самых известных в стране моделей, популярность обрела как вокалистка группы "Восток". Также она снималась в эпизодических ролях в кино.