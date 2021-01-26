В США потребовали удалить Telegram из Google Play

Бывший американский посол Марк Гинсберг подал иск против подразделения Google - Alphabet Inc. в суд Калифорнии и потребовал удалить приложение Telegram из магазина Google Play Store, сообщает издание Bloomberg.

"Google не предпринял никаких действий против Telegram, сравнимых с теми, которые были совершены против социальной сети Parler", - говорится в иске. Мессенджер должен повторить судьбу Parler, популярного среди сторонников экс-президента Дональда Трампа, полагает дипломат.

Гинсберг утверждал, что Telegram якобы способствует насилию, экстремизму и антисемитизму. Особенно это наглядно было видно после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена в качестве президента. Платформа использовалась для угроз, поощрения и координации расистского насилия.

После штурма Капитолия 6 января коропорации Apple и Google удалили соцсеть Parler из своего магазина приложений. Технологические гиганты обвинили сервис в отсутствии должной модерации и распространении сведений, представляющих "угрозу общественной безопасности". После этого резко увеличилась загрузка Telegram.