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26.01.2021,  
11:34
Текст:  Николай Грищенко

Видео: стреляющие сапоги создали в Индии

В интернете появился видеоролик со стреляющими резиновыми сапогами. Изобретение изготовлено в Индии.

Фото: Boeing / youtube.com
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На видео показан мужчина, который прогуливается в резиновых сапогах с самодельным огнестрельным устройством. Судя по картинке, оружие - однозарядное, а выстрел производится с помощью радиопульта.

Применять на практике данное оружие будет затруднительно: большие формы стреляющего устройства делают его заметным.

Кроме того, оружие быстро может прийти в негодность попав в лужу или высокую траву. Скорее всего, на видео показана шуточная фантазия индийских изобретателей.

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Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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