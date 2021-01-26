Виктор Дембовецкий написал во время войны поэму "Воспоминания и мысли"

Виктор Дембовецкий, 22 года

Дембовецкий (в документах Центрального архива Министерства обороны - Дамбовецкий) Виктор Владимирович (02.09.1920 - 05.10.1942), младший лейтенант, командир взвода химической разведки 73-й отдельной роты 86-й стрелковой дивизии 67-й армии Ленинградского фронта.

Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Виктор - праправнук математика Николая Ивановича Лобачевского. Сын Владимира Эдуардовича Дембовецкого - изобретателя, ученого, главного инженера Центроморпроекта, дружившего с поэтом Максимилианом Волошиным.

Владимир Эдуардович был арестован 3 сентября 1940 года по 58-й статье и приговорен к восьми годам заключения. Умер в лагере в Николаевске-на-Амуре 26 ноября 1942 года.

Виктор родился в Павлограде 2 сентября 1920 года. Жил и учился в Ленинграде.

Автор стихов и написанной во время войны поэмы "Воспоминания и мысли" (не публиковалась, хранилась у младшей сестры Ксении).

Виктор Дембовецкий погиб при бомбежке 5 октября 1942 года во время боев на Невском пятачке у поселка Невская Дубровка в районе бумкомбината.