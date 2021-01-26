Володин ответил на вопрос о выборе между Трампом и Байденом

Спикера Госдумы Вячеслава Володина попросили ответить на вопрос, кого он поддерживал из участников прошедших в США президентских выборов - Дональда Трампа или Джо Байдена. Глава палаты парламента в ответ назвал российского лидера Владимира Путина.

"Я за Путина. А вы, что, за Байдена или за Трампа?", - сказал Володин в интервью радио "Комсомольская правда".

При этом председатель палаты парламента подчеркнул, что выбор между Байденом и Трампом является внутренним вопросом США. Говоря о том, кто менее предпочтителен из них для России, политик ответил: "Давайте поживем - увидим".

- Но, учитывая, что они нам берут и навязывают, экспортируя демократию по всему миру, конечно, мы не можем согласиться с тем, что она у них у самих есть, - добавил Володин. - Политическая система США архаична, непрозрачна, неподконтрольна обществу, международные институты по наблюдению за выборами практически в большинстве штатов не допускаются, подсчет голосов не прозрачен. Все это мы с вами видели.

Он назвал недопустимым отношение правящей элиты Штатов к "перечеркнутым и дискредитированным стандартам", а также к развитию отношений между другими странами. "Сплошные торговые войны не только с Россией, с Китаем, с Турцией, с Ираном и многими другими странами, да и с той же Европой", - сказал Володин, добавив, что США "над Европой ведь надругались". Он пояснил, что имеет в виду позицию Вашингтона по "Северному потоку - 2", который выгоден ЕС.