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26.01.2021 14:17
Рубрика: Власть

Временные удостоверения вводят для лиц без гражданства

Текст: Татьяна Замахина
Для лиц без гражданства, находящихся на территории России, введут временные удостоверения личности сроком на десять лет. Такой законопроект прошел второе чтение в Госдуме.

Удостоверение будет подаваться лицам без признаваемых в РФ документов, подтверждающих их личность, и в случае "отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Заявление о получении удостоверения должно быть подано в территориальный орган МВД России, выдача происходит в течение 10 рабочих дней. Обладатели таких удостоверений смогут работать в РФ без оформления разрешительных документов.

Такое удостоверение будет аннулировано, если его обладатель получит какое-либо иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Данное лицо в таком случае должно будет покинуть Россию в течение 15 дней. При этом при аннулировании удостоверения лицу выдается справка для следования в посольство принимающего его государства.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

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