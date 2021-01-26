Временные удостоверения вводят для лиц без гражданства

Удостоверение будет подаваться лицам без признаваемых в РФ документов, подтверждающих их личность, и в случае "отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство".

Заявление о получении удостоверения должно быть подано в территориальный орган МВД России, выдача происходит в течение 10 рабочих дней. Обладатели таких удостоверений смогут работать в РФ без оформления разрешительных документов.

Такое удостоверение будет аннулировано, если его обладатель получит какое-либо иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Данное лицо в таком случае должно будет покинуть Россию в течение 15 дней. При этом при аннулировании удостоверения лицу выдается справка для следования в посольство принимающего его государства.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.