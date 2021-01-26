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26.01.2021 18:54
Рубрика: Digital

YouTube рассказал о планах на 2021 год

Текст: Иван Черноусов

Видеохостинг YouTube поделился планами по развитию на текущий год. Об этом стал известно из открытого письма Сьюзен Войжитски, генерального директора компании.

Фото: iStock
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По словам Войжитски, сервис планирует несколько нововведений. "Прямо сейчас проводится бета-тестирование сервиса YouTube Shorts в Индии, видео в нем собирают по 3,5 миллиарда просмотров в день. В этом году платформа планирует запустить сервис Shorts и в других странах", - пишет она.

Компания планирует планирует создать собственный инструмент для совершения покупок прямо на платформе: "Согласно недавнему исследованию компании Talk Shoppe, 70 % опрошенных принимали решение о покупке товара после просмотра видео на YouTube. Пользователи будут получать из видео информацию об интересующих товарах и смогут сразу их приобрести. Новые функции появятся в течение этого года, сейчас уже идет бета-тестирование в сфере бьюти и электроники", - заверила Войжитски.

Еще одна сфера, которой будет уделяться значительное внимание в 2021 году, - нормативно-правовое регулирование. "В прошлом году YouTube сотрудничал с правительствами разных стран по критически важным вопросам, таким как предотвращение насильственного экстремизма и проведение на платформе скоординированных операций по распространению влияния. Такое партнерство было особенно важным, поскольку вместе мы помогали людям находить правдивую информацию во время пандемии. Так общественность сможет лучше понять, какой контент и почему удаляется с нашей платформы. В наступившем году YouTube продолжит отстаивать интересы авторов и тесно сотрудничать с правительствами", - заключила гендиректор.

Digital Интернет Компании Информационные технологии YouTube

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