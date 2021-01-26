Этого официального документа с нетерпением ждали многие сельские жители, и он наконец-то окончательно одобрен французским сенатом. О чем речь? О том, что отныне все, что связано со звуковой и осязательной стороной деревенской жизни, будет защищено специальным законом о "сенсорном наследии".

В защиту Мориса и его хозяйки запустили петицию, которая набрала без малого 200 тысяч подписей. Фото: XAVIER LEOTY / AFP

Теперь французские коровы могут мычать сколько угодно в любое время, цикады - стрекотать без умолку, а трактора - оглашать луга и поля своим тарахтением, не опасаясь, что кому-то придет в голову мысль подать в суд из-за того, что мешают спать. Как заявил госсекретарь по развитию сельских районов Жоэль Жиро, "если ты живешь на пленэре, то следует мириться со всеми его особенностями".

Эти слова, естественно, в первую очередь обращены в адрес тех горожан, что в поисках тишины и покоя приобрели дома в сельской местности, но столкнулись там с шумами иного рода, что за последние годы приводило к многочисленным ссорам с коренными жителями тех мест.

Полтора года тому назад на первые полосы газет попала история с петухом Морисом, обладателем редкого по силе голоса. Этот полный достоинства трехлетний самец каждое утро на рассвете оглашал призывными звуками окрестности небольшого селения Сен-Пьер-д Олерон, что на западе Франции. Ни Корин Фессо, ни большинству соседей эти рулады никакого беспокойства не доставляли. Давно привыкли, да и у самих своей живности хватает.

Однако чете пенсионеров из города Лиможа, что купила дачу поблизости, кукареканье Мориса пришлось не по нраву. Они потребовали от хозяйки Мориса избавиться от горластой птицы, но та отказалась, в чем ее, кстати, поддержало все население деревушки. Тогда разгневанные дачники подали в суд, и конфликт приобрел общенациональное звучание. В защиту Мориса и его хозяйки была запущена петиция, набравшая без малого 200 тысяч подписей. Процесс состоялся спустя несколько месяцев, и судьи вынесли Морису оправдательный приговор.

Эта нашумевшая история как раз и подтолкнула депутатов обеих палат французского парламента активизировать работу над законом по защите сложившегося веками традиционного звукового и осязаемого фона сельской местности.

Узнав о новом законе, Корин Фессо была несказанно рада и назвала это событие "победой моего любимого Мориса".