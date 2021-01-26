Зюганов призвал создать комиссию для расследования организации незаконных акций

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил создать совместную комиссию Госдумы и Совета Федерации для парламентского расследования того, кто стоит за организацией несогласованных протестных акций 23 января.

Лидер коммунистов в своем выступлении высказал мнение о целях организаторов протестов 23 января в России - о том, что Запад с их помощью хочет "организовать майдан и сломать российскую государственность".

"Мы категорически против такого развития событий. Прекрасно знаем, с чего это начиналось, и как это организовывалось", - заявил Геннадий Зюганов.

Лидер фракции КПРФ уверен, что необходимо сделать выводы по итогам несанкционированных акций.

Зюганов также предложил созвать специальную парламентскую комиссию для расследования организации несанкционированных акций. По его словам, необходимо "расследовать, кто у нас организует эту провокацию, кто за этим стоит, почему втаскивают туда детей".