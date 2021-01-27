Распоряжение правительства Республики Алтай от 25 января 2021 года № 26-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:
1) в пункте 2 слова "спортивные и другие массовые" заменить словами "массовые (за исключением спортивных)";
2) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
"2.1. Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, обеспечить соблюдение указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении спортивных соревнований в помещении и на открытом воздухе, а также обеспечить отсутствие зрителей при проведении указанных спортивных соревнований в помещении.
2.2. Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, обеспечить соблюдение указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении тренировочных мероприятий в помещении и на открытом воздухе для членов сборных команд Республики Алтай по видам спорта.";
3) в пункте 11.1 слова "31 января" заменить словами "1 марта";
4) в подпункте "к" пункта 14 слова "28 января" заменить словами "26 февраля";
5) пункт 14.1.5 после слов "образовательные программы" дополнить словами "(за исключением спортивной подготовки)";
6) дополнить пунктом 14.1.6 следующего содержания:
"14.1.6. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, реализующим дополнительные общеобразовательные программы (за исключением спортивной подготовки) в форме групповых занятий, до особого распоряжения обеспечить свою деятельность в дистанционном режиме с соблюдением указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин
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