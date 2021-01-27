Распоряжение правительства Республики Алтай от 25 января 2021 года № 26-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "спортивные и другие массовые" заменить словами "массовые (за исключением спортивных)";

2) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:

"2.1. Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, обеспечить соблюдение указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении спортивных соревнований в помещении и на открытом воздухе, а также обеспечить отсутствие зрителей при проведении указанных спортивных соревнований в помещении.

2.2. Индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, обеспечить соблюдение указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении тренировочных мероприятий в помещении и на открытом воздухе для членов сборных команд Республики Алтай по видам спорта.";

3) в пункте 11.1 слова "31 января" заменить словами "1 марта";

4) в подпункте "к" пункта 14 слова "28 января" заменить словами "26 февраля";

5) пункт 14.1.5 после слов "образовательные программы" дополнить словами "(за исключением спортивной подготовки)";

6) дополнить пунктом 14.1.6 следующего содержания:

"14.1.6. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, реализующим дополнительные общеобразовательные программы (за исключением спортивной подготовки) в форме групповых занятий, до особого распоряжения обеспечить свою деятельность в дистанционном режиме с соблюдением указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







