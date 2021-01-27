Apple запретила приложениям следить за пользователями

С выходом iOS 14.4 компания Apple активировала важную функцию, которую планировали добавить еще в самой первой версии системы: приложения для iPhone и iPad теперь не могут собирать данные для персонализированной рекламы без разрешения пользователя.

Чтобы активировать ее, при первом запуске приложения необходимо выбрать пункт "попросить приложение не отслеживать действия на веб-сайтах других компаний". В случае, если пользователь нажмет кнопку "разрешить", то приложение будет собирать данные для таргетированной рекламы, как и было до выхода iOS 14.4.

"Инициатива Apple - это важный шаг, который поможет пользователям контролировать свои данные, - уверен Даниил Чернов, директор центра решений безопасности ПО компании "Ростелеком-Солар". - Это сделает процесс передачи данных более прозрачным для людей и даст им выбор, позволять собирать информацию о них или нет".

По его словам, обработка таких данных нужна в первую очередь бесплатным сервисам, бизнес которых основан на монетизации персональных данных о пользователях. "Сервисы делают удобный интерфейс, наделяют программное обеспечение полезными функциями и делают все, чтобы привлечь как можно большую аудиторию. Взамен они хотят получать данные о ней и продавать сторонним компаниям, которые используют ее для более точной таргетированной рекламы. Чем качественнее портрет пользователей и описание пользовательских привычек, тем дороже можно продать эту информацию", - говорит Чернов.

Для разработчиков приложений релиз этой функции осложняет жизнь только в том случае, если в нем есть какая-то рекламная или трекинговая функция, рассказывает Николай Добровольский, старший вице-президент Parallels. "Разработчик должен указать, что именно приложение будет делать, получив такой идентификатор. Запрос этого идентификатора означает, что пользователь увидит диалог с запросом на трекинг, и если пользователь откажется от него, то приложение в виде рекламного идентификатора получит нули. Таким образом, нельзя будет идентифицировать этого пользователя между приложениями и сайтами", - объясняет он.

ИТ-эксперт Александр Баулин полагает, что нововведения Apple отразятся на доходах разработчиков приложений от таргетированной рекламы. "Компания заинтересована в том, чтобы ограничить доступ разработчикам к данным пользователей, - говорит он. - Кроме потенциально корыстных целей, могут быть и GR-мотивы, правительства разных стран мира завидуют объему данных о пользователях, которыми обладают интернет-гиганты, и принимают законы об ограничении доступа к ним - такие как GDPR в Европе".

Баулин уверен, что действия по ограничению на таргетирование рекламы помогут Apple и в конкурентной борьбе, и в соблюдении национальных законодательств разных стран. "Но большая часть людей, как и сейчас, будет нажимать галочки не глядя и такие ограничения приведут к потерей пусть и активной (и, вероятно, высокодоходной) части аудитории, но далеко не всех пользователей", - заключает эксперт.