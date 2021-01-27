Новости

В Красноярске накрыли наркоцентр, где людей держали в подвале 15:50
На Кубани возбуждено дело о геноциде во время фашистской оккупации 15:40
В сериале-ремейке "Великого Гэтсби" главными героями станут темнокожие 15:35
В НАО оленеводы обнаружили котлован с нефтесодержащей жидкостью 15:29
Ученые предложили лечить депрессию ультразвуком 15:28
Apple запретила приложениям следить за пользователями 15:24
Опубликовано видео учений авиации и комплексов "Бал" в Черном море 15:22
Путин заявил, что цифровые гиганты уже конкурируют с государством 15:21
В Москве живодер жестоко избил мальтипу 15:14
Путин обозначил явную угрозу в наступившем десятилетии 15:10
В Болгарии состоялось возложение цветов у памятника Советской армии 15:10
Федун прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину" 15:05
Сбербанк стал самой атакуемой хакерами организацией Европы 14:52
В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада 14:51
Завершены госиспытания первой российской электрической торпеды 14:44
В Архангельской области украли восемь тонн железнодорожных рельсов 14:32
Саграда Фамилия названа лучшим памятником в мире 14:23
В Нижнем Тагиле увековечили память миллиардера-мецената Тетюхина 14:22
Умер актер Андрей Болсунов 14:22
В Ботсване нашли алмаз ювелирного класса весом 378 карат 14:18
Кузнецова и Фальков договорились о программе изучения насилия в детдомах 14:17
В Москву снова возвращаются морозы 14:16
Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона 14:13
Путин и Байден проговорили по телефону 35 минут 14:11
На Украине открыли два новых дела против Байдена и Порошенко 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 15:24
Рубрика: Digital

Apple запретила приложениям следить за пользователями

Текст: Иван Черноусов

С выходом iOS 14.4 компания Apple активировала важную функцию, которую планировали добавить еще в самой первой версии системы: приложения для iPhone и iPad теперь не могут собирать данные для персонализированной рекламы без разрешения пользователя.

Фото: iStock
В Роскачестве объяснили, как можно следить за человеком через смартфон

Чтобы активировать ее, при первом запуске приложения необходимо выбрать пункт "попросить приложение не отслеживать действия на веб-сайтах других компаний". В случае, если пользователь нажмет кнопку "разрешить", то приложение будет собирать данные для таргетированной рекламы, как и было до выхода iOS 14.4.

"Инициатива Apple - это важный шаг, который поможет пользователям контролировать свои данные, - уверен Даниил Чернов, директор центра решений безопасности ПО компании "Ростелеком-Солар". - Это сделает процесс передачи данных более прозрачным для людей и даст им выбор, позволять собирать информацию о них или нет".

По его словам, обработка таких данных нужна в первую очередь бесплатным сервисам, бизнес которых основан на монетизации персональных данных о пользователях. "Сервисы делают удобный интерфейс, наделяют программное обеспечение полезными функциями и делают все, чтобы привлечь как можно большую аудиторию. Взамен они хотят получать данные о ней и продавать сторонним компаниям, которые используют ее для более точной таргетированной рекламы. Чем качественнее портрет пользователей и описание пользовательских привычек, тем дороже можно продать эту информацию", - говорит Чернов.

Для разработчиков приложений релиз этой функции осложняет жизнь только в том случае, если в нем есть какая-то рекламная или трекинговая функция, рассказывает Николай Добровольский, старший вице-президент Parallels. "Разработчик должен указать, что именно приложение будет делать, получив такой идентификатор. Запрос этого идентификатора означает, что пользователь увидит диалог с запросом на трекинг, и если пользователь откажется от него, то приложение в виде рекламного идентификатора получит нули. Таким образом, нельзя будет идентифицировать этого пользователя между приложениями и сайтами", - объясняет он.

Фото: Apple
Apple рассказала, как правильно носить iPhone. Есть важные нюансы

ИТ-эксперт Александр Баулин полагает, что нововведения Apple отразятся на доходах разработчиков приложений от таргетированной рекламы. "Компания заинтересована в том, чтобы ограничить доступ разработчикам к данным пользователей, - говорит он. - Кроме потенциально корыстных целей, могут быть и GR-мотивы, правительства разных стран мира завидуют объему данных о пользователях, которыми обладают интернет-гиганты, и принимают законы об ограничении доступа к ним - такие как GDPR в Европе".

Баулин уверен, что действия по ограничению на таргетирование рекламы помогут Apple и в конкурентной борьбе, и в соблюдении национальных законодательств разных стран. "Но большая часть людей, как и сейчас, будет нажимать галочки не глядя и такие ограничения приведут к потерей пусть и активной (и, вероятно, высокодоходной) части аудитории, но далеко не всех пользователей", - заключает эксперт.

Digital Технологии Компании Информационные технологии Apple

Главное сегодня

Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом