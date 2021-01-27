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Рубрика: В мире

Белый дом возобновит помощь Палестине

Текст: Максим Макарычев

Администрация президента США Джо Байдена объявила во вторник, что восстанавливает отношения с палестинцами и возобновит помощь палестинским беженцам, тем самым отменяя запреты, введенные при правлении Трампа. По словам исполняющего обязанности посла США в Израиле Ричарда Миллса, которого цитирует Associated Press, во время правления новой администрации политика Соединенных Штатов будет заключаться в поддержке взаимосогласованного решения о создании двух государств, при котором Израиль будет жить в мире и безопасности вместе с жизнеспособным палестинским государством. Мир не может быть навязан ни одной из сторон, а прогресс и окончательное решение требуют совместного участия и согласия израильтян и палестинцев, пояснил американский дипломат.

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Трамп прекратил финансирование Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ, известного как БАПОР, которое было создано для оказания содействия 700 тысячам палестинцев, бежавших или изгнанных из своих домов во время войны в 1948 году. Помощь также оказывалась примерно 5,5 миллиона беженцев и их потомкам на Западном берегу и в секторе Газа, а также в Иордании, Сирии и Ливане. США были основным донором БАПОР, и потеря средств привела к финансовому кризису для агентства. Администрация Трампа также закрыла офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне в сентябре 2018 года, фактически парализовав дипломатическую миссию палестинцев в США.

Белый дом также оказал беспрецедентную поддержку Израилю, признав Иерусалим столицей Израиля, переместив туда посольство США из Тель-Авива, урезав финансовую помощь палестинцам и изменив курс на незаконность израильских поселений на землях, на которые претендуют палестинцы. Израиль захватил Восточный Иерусалим и Западный берег в войне 1967 года. Международное сообщество считает обе территории оккупированными, а палестинцы рассматривают их как части будущего независимого государства. Израиль построил разветвленную сеть поселений, в которых проживает почти 700 тысяч еврейских поселенцев на Западном берегу и в Иерусалиме с момента их захвата в 1967 году. Мирный план, обнародованный Трампом год назад, предусматривает разрозненное палестинское государство, которое передаст ключевые части Западного берега Израилю и встанет на сторону Израиля по ключевым спорным вопросам, включая границы и статус Иерусалима и еврейских поселений. Он был категорически отвергнут палестинцами.

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