Более 100 миллионов человек заразились коронавирусом в мире

Сейчас же в десятках стран циркулируют новые, более заразные штаммы SARS-CoV-2, что приводит к резкому всплеску количества заболевших. По данным NBC, на США приходится четверть всех подтвержденных случаев. На втором месте по числу инфицированных находится Индия - 10,6 миллиона человек, за ней следует Бразилия - 8,8 миллиона.

Некоторые чиновники здравоохранения обеспокоены тем, что нынешние вакцины против COVID-19 могут быть не столь эффективны против новых мутаций SARS-CoV-2. Британский штамм, который распространяется легче и быстрее других, уже есть во всех странах мира. По данным Центров по профилактике и контролю заболеваний США (CDC), в настоящее время нет убедительных доказательств того, что он вызывает более тяжелое заболевание или повышенный риск смерти. Однако, отмечают эксперты, большие опасения вызывает бразильский вариант вируса, который еще не дошел до многих стран и полноценно изучить степень его угрозы пока не представляется возможным.

Между тем

Исследователи из компании Virginia Tech заявили, что, если человек носит две защитные маски, риск заразиться коронавирусом в общественном месте уменьшается на 25 процентов. А использующие сразу три маски защищены на 90 процентов.