Постановление правительства Брянской области от 25 января 2021 года № 16-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Брянской области за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Брянской области от 9 июня 2005 года № 42-3 "О прожиточном минимуме в Брянской области", постановлением Правительства Брянской области от 19 февраля 2016 года № 106-п "О прожиточном минимуме в Брянской области" Правительство Брянской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Брянской области за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения 10950 рублей, для трудоспособного населения - 11760 рублей, пенсионеров - 9104 рубля, детей - 10672 рубля.

2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Щеглова Н.М.

Исполняющий обязанности Губернатора Ю.В.Филипенко







