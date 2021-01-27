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Рубрика: В мире

Число погибших от COVID-19 в Британии превысило 100 тысяч человек

Текст: Максим Макарычев
Официальное число погибших в результате пандемии коронавируса в Британии превысило отметку в 100 тысяч человек. Во вторник, 26 января, от вызванных SARS-CoV-2 осложнений скончались еще 1630 человек. По данному показателю Соединенное Королевство занимает первое место в Европе. Страна также удерживает мрачный рекорд по количеству смертей на душу населения, опережая Соединенные Штаты и Мексику.

Как отмечает Reuters, 100 тысяч 162 летальных случая - это больше, чем число погибших среди гражданского населения Британии во время Второй мировой войны, и вдвое больше, чем число погибших в ходе бомбардировок немцами с воздуха в 1940-1941 году.

Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS
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"Трудно подсчитать горе, содержащееся в этой мрачной статистике, потерянные годы жизни, непосещение семейных встреч и упущенный шанс для многих родственников даже попрощаться с умершими", - сказал премьер-министр Борис Джонсон, который взял на себя полную ответственность за все, что сделало его правительство во время пандемии. "Мы позаботимся о том, чтобы усвоить уроки, поразмышлять и подготовиться", - добавил премьер, чье правительство подверглось резкой критике за то, как оно справляется с кризисом. По словам главного врача Англии, до того, как программа вакцинации начнет действовать, "последует еще много смертей".

Правительство Британии рассматривает вопрос о введении в отелях карантина для иностранных путешественников, чтобы не допустить попадания в страну новых вариантов SARS-CoV-2.

Как и в других странах, реальные потери от коронавируса в Великобритании, вероятно, еще выше. Местные статистические агентства называют цифру - 108 000. Британские власти делают ставку на вакцинацию, которая поможет сдержать распространение вируса и ослабить изоляцию. На данный момент более 6,8 миллиона человек получили первую из двух доз вакцины. К 15 февраля планируют привить 15 миллионов британцев, включая всех лиц старше 70 лет.

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