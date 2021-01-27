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27.01.2021 14:44
Рубрика: Власть

Госдума продлила срок службы сотрудникам тюремного ведомства

Текст: Владислав Куликов
Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе сотрудников уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал РГ, что подготовленный проект увеличивает предельный возраст нахождения на службе для сотрудников уголовно-исполнительной системы.

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"Генерал-лейтенанты и генерал-майоры смогут служить до 65 лет. Сегодня предельный возраст для них составляет 60 лет. Для полковников внутренней службы предельный возраст нахождения на службе увеличат до 60 лет вместо предусмотренных сегодня 55 лет", - пояснил Владимир Груздев.

Для сотрудников, имеющих специальные звания майора внутренней службы или подполковника внутренней службы, а также замещающих должности среднего начальствующего состава, максимальный возраст нахождения на службе поднимается до 55 лет.

Для имеющих иные специальные звания сохраняется предельный возраст 50 лет, однако для всех сотрудников, в том числе младшего состава, появляется возможность продлевать контракты сверх предельного возраста: еще на срок до пяти лет.

"Также вводится норма, позволяющая сотрудникам, имеющим ученую степень и занимающим должности в образовательных или научно-исследовательских учреждениях ФСИН, служить до 65 лет. Предлагаемые нормы позволят сохранить на службе в уголовно-исполнительной системе опытные кадры. Прогнозируется, что в течение пяти лет смогут принять решение о продолжении службы до увеличиваемого предельного возраста более 13 тысяч человек", - отметил Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что, по данным на 1 июля 2020 года, некомплект в Федеральной службе исполнения наказаний составляет 10,7 процента, или около 24,1 тысячи человек.

"В этих условиях приобретает особую актуальность бережное отношение к опытным кадрам, желающим продолжить службу", - резюмировал председатель правления АЮР.

Как добавили в свое время в Минюсте, внесение таких изменений позволит также исключить необходимость ежегодного освидетельствования на военно-врачебной комиссии сотрудников, проходящих службу сверх предельного возраста.

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