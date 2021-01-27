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27.01.2021,  
17:49
Текст:  Алексей Брусилов

Хрупкий и капризный: новый польский автомат не смог превзойти АК

Попытка польских оружейников заменить версии автоматов Калашникова собственной разработкой, по всей видимости, закончилась провалом.
Фото: Stiopa / wikimedia.org Фото: Stiopa / wikimedia.org
Фото: Stiopa / wikimedia.org

В конце 2017 года польская армия приняла на вооружение новые штурмовые винтовки Grot, которые, как утверждалось, являются полностью местной разработкой и соответствует всем стандартам Североатлантического альянса.

Ими предполагалось заменить автоматы 5,56-мм kbks wz.96 Beryl, 5,45-мм Kbk wz. 88 Tantal, а также еще оставшиеся в приличных количествах АКМ.

По некоторым данным, работы по этой теме начались еще в 2007 году, и понадобилось 10 лет, чтобы довести оружие до серийного производства.

Внешне Grot из-за пластикового обвеса выглядят очень современно, ими восхищались, но, как оказалось, все восторги были преждевременными.

Согласно публикации onet.pl, группа специалистов под руководством бывшего офицера спецподразделения GROM Павла Мошнера выявила ряд недостатков в конструкции этой винтовки. Как утверждается, некоторые из них угрожают безопасности тех, кто их применяет.

Фото: Владимир Федоренко \ РИА Новости
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После серии испытаний было найдено в общей сложности 22 дефекта. Самой значительной проблемой стало появление трещин на различных элементах. Оружие плохо переносит песок и так сильно нагревается во время стрельбы, что его уже невозможно использовать.

Недостатки настолько заметны, что команда, занимавшаяся испытаниями, призывает к созданию парламентской комиссии, которая должна изучить все аспекты, в том числе финансовые, и установить, не обошлось ли здесь без коррупционной составляющей.

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