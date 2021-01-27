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27 января 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 27 января 2020 года № 10-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 26.06.2020 № 81-уг "Об установлении периодов временной нетрудоспособности работающим лицам в возрасте 65 лет и старше в условиях действия на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

Дата подписания 27 января 2021 г.
Опубликован 27 января 2021 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", предложениями Главного государственного санитарного врача по Ивановской области от 25.01.2021 и с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 26.06.2020 № 81-уг "Об установлении периодов временной нетрудоспособности работающим лицам в возрасте 65 лет и старше в условиях действия на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 1 дополнить словами ", с 29.01.2021 по 11.02.2021, с 12.02.2021 по 25.02.2021".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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