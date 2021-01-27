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27 января 2021 г.

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 22 января 2021 года № 7 "О внесении изменения в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 22 января 2021 г.
Опубликован 27 января 2021 г.
Вступает в силу 22 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 17 марта 2020 года № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19): постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106, от 18.05.2020 № 109, от 25.05.2020 № 115, от 01.06.2020 № 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141, от 22.06.2020 № 145, от 03.07.2020 № 156, от 06.07.2020 №159, от 15.07.2020 № 167, от 17.07.2020 № 172, от 27.07.2020 № 185, от 10.08.2020 № 192, от 13.08.2020 № 202, от 24.08.2020 № 206, от 07.09.2020 № 224, от 21.09.2020 № 243, от 05.10.2020 № 249, от 16.10.2020 № 254, от 29.10.2020 № 266, от 30.10.2020 № 269, от 15.11.2020 № 281, от 25.11.2020 № 291, от 07.12.2020 № 294, от 24.12.2020 № 303, от 10.01.2021 № 1) следующее изменение:

абзац четвертый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"В целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, установить периоды самоизоляции: с 15.06.2020 по 28.06.2020, с 29.06.2020 по 12.07.2020, с 13.07.2020 по 24.07.2020, с 27.07.2020 по 07.08.2020, с 10.08.2020 по 21.08.2020, с 24.08.2020 по 04.09.2020; с 07.09.2020 по 18.09.2020, с 21.09.2020 по 02.10.2020, с 05.10.2020 по 16.10.2020, с 19.10.2020 по 30.10.2020, с 02.11.2020 по 13.11.2020, с 16.11.2020 по 27.11.2020, с 30.11.2020 по 11.12.2020, с 14.12.2020 по 25.12.2020, с 28.12.2020 по 08.01.2021, с 11.01.2021 по 22.01.2021, с 25.01.2020 по 29.01.2021, с 01.02.2021 по 05.02.2021.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов



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