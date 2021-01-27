Комитет Думы по обороне поддержал ратификацию договора СНВ-3

Комитет Госдумы по обороне на заседании поддержал ратификацию соглашения о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Целесообразно рекомендовать Государственной думе принять указанный законопроект и ратифицировать соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в документе.

Комитет по обороне является соисполнителем, документ также рассматривает комитет по международным делам. Законопроект предполагается вынести на сегодняшнее пленарное заседание.

Накануне президент России Владимир Путин и президент США Джозеф Байден выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении СНВ-3. В этот же вечер российский лидер внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить договор на пять лет - до 5 февраля 2026 года.