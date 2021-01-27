Малкин сравнялся с Ягром по очкам за "Питтсбург"

"Питтсбург" встречался с "Бостоном" и проиграл в овертайме - 2:3. В составе "пингвинов" голы на счету Джейсона Цукера и Каспери Капанена, а Малкин отметился голевой передачей. У победителей отличились Брэд Маршанд, Ник Ритчи и Крэйг Смит.
Малкин набрал за "пингвинов" 1079 очков, сравнявшись по этому показателю с легендарным чехом Яромиром Ягром. Хоккеисты располагаются на третьей строчке по этому показателю.
Лучший результат у Марио Лемье - 1723 очка, вторая строчка у Сидни Кросби - 1270.
Первый гол за "Детройт" Владислава Наместникова не спас его команду от поражения в матче против "Далласа" - 1:2. У проигравших две передачи сделал россиянин Денис Гурьянов.
"Коламбус" проиграл "Флориде" в серии буллитов - 3:4. Голкипер "пантер" Сергей Бобровский отразил 19 бросков.