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27.01.2021 08:57
Рубрика: Спорт

Малкин сравнялся с Ягром по очкам за "Питтсбург"

Текст: Максим Домчев
Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал 1079-е очко за клуб и по этому показателю вышел на третье место, догнав чеха Яромира Ягра.
Фото: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Питтсбург" встречался с "Бостоном" и проиграл в овертайме - 2:3. В составе "пингвинов" голы на счету Джейсона Цукера и Каспери Капанена, а Малкин отметился голевой передачей. У победителей отличились Брэд Маршанд, Ник Ритчи и Крэйг Смит.

Фото: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Малкин набрал за "пингвинов" 1079 очков, сравнявшись по этому показателю с легендарным чехом Яромиром Ягром. Хоккеисты располагаются на третьей строчке по этому показателю.

Лучший результат у Марио Лемье - 1723 очка, вторая строчка у Сидни Кросби - 1270.

Первый гол за "Детройт" Владислава Наместникова не спас его команду от поражения в матче против "Далласа" - 1:2. У проигравших две передачи сделал россиянин Денис Гурьянов.

"Коламбус" проиграл "Флориде" в серии буллитов - 3:4. Голкипер "пантер" Сергей Бобровский отразил 19 бросков.

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