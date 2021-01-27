Минфин начал применять конвенцию против ухода от налогов к 34 странам

Для России конвенция вступила в силу в 2019 году. Она дает возможность бороться со схемами вывода прибыли в юрисдикции, где она не облагается налогом или облагается по низкой ставке, причем без пересмотра каждого соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 71 страной.

Согласно конвенции, независимо от любых положений СИДН, предусмотренная им льгота не предоставляется, если есть основания полагать, что ее получение было одной из основных целей какой-либо структуры или сделки лишь для снижения фискальной нагрузки. Льготными ставками смогут воспользоваться только компании, выводящие из России прибыль в связи с реальной экономической необходимостью.

Среди стран, к которым Россия будет применять это правило, - Кипр, Люксембург, Нидерланды, Мальта (с которыми уже проведены с разной степенью успеха переговоры по "индивидуальному" изменению СИДН), а также Австрия, Канада, Чехия, Испания, Дания, Финляндия, Франция.