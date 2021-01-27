Минфин предложил продлить эксперимент по контролю за движением товаров

Минфин РФ подготовил и направил на рассмотрение в правительство проект постановления, предусматривающий продление до 30 июня 2021 года эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, передает ТАСС.

Минфин разъясняет, что в основе механизма прослеживаемости лежит документальный учет товаров путем создания в каждой из стран ЕАЭС национальной системы, которая в перспективе будет выполнять роль национального сегмента системы прослеживаемости товаров, создаваемой в рамках ЕАЭС, и обеспечивать полный контроль за движением продукции от ее ввоза на единую таможенную территорию Союза до реализации в рознице.

Проводимый в этих целях эксперимент должен был завершиться в конце 2020 года. Однако в Минфине считают, что необходимо продлить этот срок в связи с необходимостью подготовки бизнес-сообщества и уполномоченных ведомств к введению в эксплуатацию национальной системы прослеживаемости товаров, а также для доработки программного обеспечения. Конкретный перечень продукции, подлежащей прослеживаемости, утверждается отдельным решением Совета ЕЭК, подчеркивают в министерстве, а участие представителей предпринимательского сообщества в эксперименте носит добровольный характер.