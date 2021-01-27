Опубликован рейтинг лучших боевиков 80-90-х годов. В топ-10, составленном киноканалом "Синема", сплошь известные фильмы с сильными и мужественными героями. А самым успешным и востребованным боевиком стал "Крепкий орешек" (Die Hard) с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Впрочем, самым любимым актером жанра action конца ХХ века стоит признать Арнольда Шварценеггера. Ведь в десятке лучших оказалось сразу четыре фильма с его участием - "Терминатор", "Терминатор 2: Судный день", "Хищник" и "Коммандос".

А боевиков с участием Сильвестра Сталлоне ("Рэмбо: Первая кровь"), Жан-Клода Ван Дамма ("Кровавый спорт") и Мэла Гибсона ("Смертельное оружие"), да и Брюса Уиллиса - лишь по одному.

Восемь фильмов-лидеров сняты в 80-е. Из 90-х только "Терминатор-2" (1991 год) и "Скорость" (1994-й) с Киану Ривзом и Сандрой Буллок в главных ролях.

Топ-10 лучших боевиков 1980-1990-х годов

1. "Крепкий орешек"

2. "Терминатор"

3. "Хищник"

4. "Робокоп"

5. "Рэмбо: Первая кровь"

6. "Смертельное оружие"

7. "Коммандос"

8. "Кровавый спорт"

9. "Терминатор 2: Судный день"

10. "Скорость"