Пандемия показала, что российское общество готово помогать тем, кому трудно

Период пандемии, став "годом испытания", выявил неожиданную готовность российского общества помогать.

"Вроде бы пандемия должна была обострить естественное для такой ситуации желание закрыться и жить только своими проблемами, но желание "открыть свое сердце" и помогать другим людям, оказалось сильнее", - говорит Николай Бреев, автор YouTube-проекта "Вера в большом городе", посвятившем свои последние серии благотворительным делам.

Телеведущая Тута Ларсен, которая вела эти последние серии о благотворительности, призналась, что сначала была уверена, что взялась за скучное дело ( "Дети, старики, надо помогать, привычное бла-бла-бла"), но оказалось, что у каждого из ее героев-меценатов своя история. Никто из них не собирался заняться благотворительностью, и не учился на это, но почти таинственным образом оказался в нужный час в нужном (не для них, для других) месте. Но вот что было абсолютно одинаковым у всех: чувство, что эта помощь "мне дает больше, чем я отдаю другим". Оказывается, помогать опустившемуся бездомному, такому, которого, казалось бы, уже не вытянуть в нормальную жизнь, и видеть в ответ его улыбку - это счастье. Люди, помогающие бомжам или детям, уходящим из жизни в тяжелых болезнях, по словам Туты Ларсен "просто светятся"

Меценат Илья Зибарев, эксперт в области инвестирования, входящий в попечительский совет Фонда Хабенского, говорит, что финансирование благотворительных программ строится, как и любая индустрия: идея должна быть конкретной и яркой, работа благотворительных фондов - ясной и прозрачной, политика по привлечению к делу селебрити - продуманной (тут тоже свои секреты, не всякие селебрити хороши для рекламы благотворительности). Зибарев помогает не конкретным нуждающимся, а фондам, которые помогают людям на местах, поэтому обращает внимание и на устойчивость таких фондов и на их умение жить не на одни гранты.

Многим известную сегодня Елизавету Олескину, директора благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям "Старость в радость", в ее благотворительное дело втянуло острое сочувствие девочки-студентки, заглянувшей в дом, где жили старики, весь XX век "валившие лес и таскавшие бревна". Если бы кто-то сказал ей 15 лет назад, что созданный ею фонд будет работать в 60 регионах, она бы покрутила пальцем у виска, но сегодня это реальность.

Для актрисы Нелли Уваровой, автора проекта "Наивно? Очень", созданного для помощи людям с особенностями развития, и включающего в себя художественные и производственные мастерские и магазин для продажи художественных работ, 2020 год стал нешуточным испытанием. Карантин застал ее проект переезжающим с одного места на другое и не успевшим это сделать. Ситуация была критической, Нелли думала, что это конец ее благотворительной деятельности, но в последний момент решила включить свой медийный ресурс и записать ролик-обращение, Подумав, на огласила в нем 4 пункта "Почему мы не умрем". И проект, действительно выжил.

Эти истории в чем-то похожи на рождественские сказки, только рассказываемые круглый год.

Николай Бреев напомнил о духовной выгоде благотворительных дел, а Илья Зибарев - о принципе все делать просто и удобно для человека. "Удобно тебе пожертвовать только тысячу рублей? Отлично! Удобно говорить о сделанном? Прекрасно! Хочешь молчать? Замечательно".

Но пока большинство участников склоняются к "громкой благотворительности", потому что рассказ о ней помогает настроить на это многих других людей.