Постановление губернатора Пензенской области от 27 января 2021 года № 8 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 12.01.2021 № 58-00-05/3-88-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. в пункте 3 слова "по 29.01.2021 включительно" заменить словами "по 12.02.2021 включительно";

1.2. в пункте 17 после слов "с 16.01.2021 по 29.01.2021" дополнить словами "включительно, с 30.01.2021 по 12.02.2021".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







