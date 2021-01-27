Новости

На Урале отправили на лечение подростка, напавшего на учителя 15:54
В Красноярске накрыли наркоцентр, где людей держали в подвале 15:50
На Кубани возбудили дело о геноциде во время фашистской оккупации 15:40
В сериале-ремейке "Великого Гэтсби" главными героями станут темнокожие 15:35
В НАО оленеводы обнаружили котлован с нефтесодержащей жидкостью 15:29
Ученые предложили лечить депрессию ультразвуком 15:28
Apple запретила приложениям следить за пользователями 15:24
Опубликовано видео учений авиации и комплексов "Бал" в Черном море 15:22
Путин заявил, что цифровые гиганты уже конкурируют с государством 15:21
В Москве живодер жестоко избил мальтипу 15:14
Путин обозначил явную угрозу в наступившем десятилетии 15:10
В Болгарии состоялось возложение цветов у памятника Советской армии 15:10
Федун прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину" 15:05
Сбербанк стал самой атакуемой хакерами организацией Европы 14:52
В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада 14:51
Завершены госиспытания первой российской электрической торпеды 14:44
В Архангельской области украли восемь тонн железнодорожных рельсов 14:32
Саграда Фамилия названа лучшим памятником в мире 14:23
В Нижнем Тагиле увековечили память миллиардера-мецената Тетюхина 14:22
Умер актер Андрей Болсунов 14:22
В Ботсване нашли алмаз ювелирного класса весом 378 карат 14:18
Кузнецова и Фальков договорились о программе изучения насилия в детдомах 14:17
В Москву снова возвращаются морозы 14:16
Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона 14:13
Путин и Байден проговорили по телефону 35 минут 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 января 2021 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 27 января 2021 года № 8 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 12.01.2021 № 58-00-05/3-88-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. в пункте 3 слова "по 29.01.2021 включительно" заменить словами "по 12.02.2021 включительно";

1.2. в пункте 17 после слов "с 16.01.2021 по 29.01.2021" дополнить словами "включительно, с 30.01.2021 по 12.02.2021".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией