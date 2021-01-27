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27.01.2021,  
10:11
Текст:  Николай Грищенко

После модернизации БМП Bradley начали травить свои экипажи

Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Модернизированные бронемашины Bradley А4 имеют дефект - значительный перегрев аккумуляторных батарей. При использовании выделяют ядовитые вещества, представляющие опасность для экипажа.

Фото: RT / youtube.com
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Как сообщает Defense News, новая система зарядки аккумуляторов БМП не включает в себя регулятор напряжения. При этом во время испытаний к батареям было подключено дополнительное измерительное оборудование. В результате произошел перегрев батарей из-за перенапряжения и высокой нагрузки.

В результате испытания Bradley A4 приостановлены, а модернизировавшая бронемашину британская компания занимается разработкой исправлений. Принять обновленную бронемашину на вооружение планируется в сентябре 2022 года.

Напомним, что бронемашина Bradley была принята на вооружение в 1981 году. Масса БМП составляет около 28 тонн при длине 6,6 метра, ширине 3,6 метра и высоте 3 метра. Бронированная машина способна передвигаться со скоростью до 56 километров в час на расстояние до 400 километров. После модернизации БМП получила новые бортовые электронные системы, обновленную трансмиссию и ходовую часть.

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