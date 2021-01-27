Как комнатная пыль поможет в борьбе с пандемией - исследование

Специалисты Инженерного колледжа Университета штата Огайо установили, что анализ комнатной пыли может предотвратить или хотя бы смягчить вспышку коронавирусной инфекции в местах массового длительного проживания людей - учреждениях коллективного ухода, медицинских учреждениях, интернатах, общежитиях.

Такие выводы ученые сделали по результатам серии экспериментов в подобных учреждениях, пишется в препринте medRxiw.

Изучая содержимое обычных мешков из пылесоса в двух общежитиях Огайо, исследователи установили, что если в помещении находится зараженный человек, то в мешочке для пыли окажется значительное количество вирусной РНК. Образцы напольной пыли были отобраны из помещений, где находились инфицированные COVID-19. Затем с помощью метода количественной полимеразной цепной реакции обратной транскрипции и методов цифровой ПЦР "подсчитали2" количество вирусной РНК. Около 88 процентов образцов оказались положительными для вируса. Тогда как методом поверхностных мазков обнаруживается всего 55 процентов.

Обнаруженная вирусная РНК в объемных вакуумных мешках не подвергалась заметному разложению в течение четырех недель, несмотря на применение дезинфицирующего средства перед уборкой помещения.

При этом эксперты отметили, что это исследование не измеряло жизнеспособность вируса в пыли или потенциальную передачу, связанную с пылью. Их работа служит лишь доказательством, что сыпучая напольная пыль может служить полезной матрицей для долгосрочного мониторинга вспышек вирусных заболеваний в группах высокого риска.

Постоянный эпидемнадзор за инфекциями - важнейший инструмент смягчения последствий вирусных вспышек, особенно во время пандемии. Мониторинг окружающей среды необходим даже после широкомасштабной вакцинации.

Таким образом исследователи продемонстрировали возможности молекулярного мониторинга SARS-CoV-2 в напольной пыли в качестве неинвазивной методологии экологического надзора за COVID-19 и потенциально другими вирусными заболеваниями.

"Во многих случаях пыль собирается во время обычной уборки и может быть легко отправлена на анализ. Эта методика обеспечит выявление вспышек вирусных заболеваний в условиях повышенного риска", - сказано в тексте статьи.