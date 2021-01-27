Брянский чиновник продал знакомому чужой дом

Брянские следователи возбудили уголовное дело против заместителя главы Навлинского района. Чиновнику предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий и пособничестве в особо крупном мошенничестве, он задержан.

В 2015 году задержанный мужчина занимал должность главы Бяковской сельской администрации. По версии следствия, он распорядился изготовить подложную выписку из похозяйственной книги поселения и выдал документ своему знакомому. Тот на основании бумаги зарегистрировал право собственности на чужой дом.

- Принимаются меры к аресту имущества обвиняемого для возмещения вреда потерпевшим, - рассказали в региональном управлении СКР, отметив, что преступление выявлено оперативниками МВД и ФСБ.

По решению суда замглавы района помещен под стражу.