Открыта регистрация на старты "Фармэко - Бегом по Золотому кольцу - 2021". Забеги должны пройти с мая по октябрь в 11 городах в пяти регионах России.

С 27 января любители бега в нашей стране могут приобрести слоты на следующие события проекта: Полумарафон "Здорово, Кострома!" (12 июня), Рыбинский полумарафон "Великий хлебный путь" (7 августа), Тульский марафон "Щит и меч" (15 августа), Ярославский полумарафон "Золотое кольцо" (5 сентября), Полумарафон "Моя столица" (3 октября).

Регистрация на старты сезона 2021 года открыта, до 26 февраля включительно можно приобрести слоты. Проведение событий в остальных городах серии (Тутаеве, Угличе, Мышкине, Переславле, Ростове, Иванове) находится на стадии согласования.

В нынешнем году помимо привычных дистанций любителям бега в возрасте от 35 и до 84 представится возможность принять участие в чемпионате России по полумарафону в категории Masters.

"Фармэко - Бегом по Золотому кольцу" - популярная серия забегов, доступная для людей разного возраста и разной степени физической готовности. Проект стартовал в 2014 году и уже седьмой год подряд объединяет любителей бега и здорового образа жизни из разных уголков страны. Каждый год нему присоединяются известные спортсмены, победители и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр. Они проводят разминку, участвуют в церемониях открытия и награждения и выходят на старт вместе со всеми бегунами.

Уникальность проекта заключается в сочетании активного образа жизни, занятия спортом и туризма. Это новый туристический продукт, который с каждым годом привлекает всё большее количество участников со всей России.

За 6 лет состоялось 55 забегов, в которых приняли участие почти 150 тысяч человек, преодолено более миллиона километров.

Особенностью забегов является участие титулованных спортсменов. В этом сезоне в рамках Ярославского полумарафона уже в шестой раз состоится официальный чемпионат России по полумарафону, в котором примут участие звезды легкой атлетики.

На стартах серии - полумарафонах "Золотое кольцо" в Ярославле и "Моя столица" в Москве участники показывают высокие результаты. Так, в прошлом году Елена Коробкина на чемпионате России по полумарафону в Ярославле показала лучший результат сезона в России среди женщин, а на старте в Москве 4 октября на Воробьевых горах Владимир Никитин установил рекорд страны на дистанции 21,1 км. Предыдущее высшее достижение держалось долгие 24 года.

"Высокие результаты участников серии "Бегом по Золотому кольцу", яркие рекорды как профессиональных спортсменов, так и любителей отражают уровень стартов проекта, добавляют соревновательный дух и мотивируют людей разных поколений вести здоровый образ жизни," - отметил Игорь Блюмин, соорганизатор проекта "Бегом по Золотому кольцу".

Смогут ли бегуны установить новые рекорды в этом году? Об этом мы узнаем совсем скоро.