Под Тверью выявлено мошенничество при капремонте домов

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при капитальном ремонте многоквартирных домов.

Как пояснили в региональном УМВД, директор коммерческой фирмы заключил договор на проведение капремонта 13 МКД в городе Удомле. Однако в итоговые акты приемки выполненных работ он внес заведомо ложные сведения, а именно включил в них работы, которые фактически не проводились.

- Разницу между фактической стоимостью и указанной в проектно-сметной документации фигурант присвоил. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила более 870 тысяч рублей, - пояснили в полиции.