Работодатели Москвы прояснили судьбу удаленки

Крупные работодатели столицы намерены следить за развитием ситуации с коронавирусом и самостоятельно принять решение о формате занятости своих сотрудников. Об этом агентству "Москва" сообщили представители Сбербанка и Mail.ru Group.

"Сбербанк внимательно отслеживает эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе своего присутствия", - рассказали представители кредитного учреждения. В каждом конкретном случае решение о судьбе удаленки будут принимать исходя из обстановки.

В то же время Mail.ru Group объявила, что продолжит работать в удаленном режиме как минимум до апреля. "Мы одними из первых ушли на удаленку в середине марта прошлого года, - отметил руководитель корпоративных коммуникаций Сергей Лучин. - Полностью в онлайне мы не только работаем - на удаленку мы перенесли и все неформальные связи: завтраки, детские праздники, спортивные мероприятия и тимбилдинг". Ближе к апрелю компания решит, сохранять ли удаленный формат.

Ранее сообщалось, что власти Москвы отменили обязательное требование для работодателей о переводе в удаленный режим 30 процентов сотрудников. Сейчас эта норма носит статус рекомендации.