В Москве светофоры настроили на "зеленую волну"

На юго-востоке Москвы светофоры на оживленном перекрестке настроили на "зеленую волну": при соблюдении скоростного режима водители смогут свободно проехать этот участок на разрешающий сигнал.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, работу светофоров удалось синхронизировать на участке Волгоградского проспекта от Ферганского проезда до Ташкентской улицы. "Раньше, чтобы проехать расстояние в 850 метров, требовалось поочередно отстоять на нескольких светофорах. Это занимало от 3 до 4 минут, - отмечают в ведомстве. - А теперь после синхронизации зеленый сигнал включается одновременно на всех светофорах".

Причем, чтобы поймать "зеленую волну", нужно двигаться со скоростью 60 км/ч. Если соблюдать режим, можно без остановок проехать участок за 75 секунд.