В Москве живодер жестоко избил мальтипу

В Москве задержан 46-летний мужчина, которого подозревают в жестоком избиении чужой собаки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы, злоумышленник напал на мальтипу в парке на Мичуринском проспекте. С декоративной собакой гуляла девушка. Незнакомец подманил пса, а потом беспричинно начал его избивать. Собака потеряла сознание. В ветеринарной клинике у мальтипу диагностировали разрывы внутренних органов и переломы. Тем не менее врачи спасли собаку.

По этому факту дознаватели УВД по Западному округу возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ - "Жестокое обращение с животными". Участковые района Тропарево-Никулино установили личность злоумышленника и задержали его. На время следствия с подозреваемого взяли подписку о невыезде.