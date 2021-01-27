Глава Якутии получил прививку от коронавируса

Глава Якутии Айсен Николаев получил первый компонент вакцины "Спутник V" от коронавируса. Второй компонент ему привьют в феврале.

Видеозапись процесса он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Хочу сказать, что ничего страшного в этом нет. Чувствую себя хорошо, побочных эффектов от препарата пока не ощутил. В эти дни буду выполнять все рекомендации медиков. Вакцинация - дело добровольное, но нужно ее пройти, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких от коварного заболевания", - отметил Айсен Николаев.

Глава региона сообщил, что в республику поступило 27 тысяч доз вакцины. Вакцинирование активно идет в Якутске и 23-х районах. В три района ее пока не удалось завезти из-за погодных условий. Прививки уже получили более восьми тысяч человек.

"У тех людей, которые привились до нового года, у всех появились антитела. А это говорит о том, что они уже болеть не будут. Болезнь очень тяжелая, от нее умерло много людей в России и мире, у нас в республике погибло свыше 400 человек. Кроме того, последствия ковида тоже могут быть очень тяжелые. Поэтому лучше получить нашу российскую вакцину и не болеть", - резюмировал Айсен Николаев.