"Реверанс" - так называется Свободненский народный театр, репертуар которого пополняют пьесы Валентины Азаренко. Она удивительно точно и органично переводит текст с авторского на зрительский язык.Валентина Георгиевна уверена, что бесталантных людей на свете не бывает. В ее коллективе более сорока актеров. И каждый из них имеет своих поклонников.

Валентина Азаренко: Для меня великая радость, когда зрители чувствуют правдивую ноту. Тогда зал замирает и почти не дышит. Фото: Владимир Межов

Чехов, Чегдомын и театр

Ее единственная дочь ушла из жизни совсем молодой, оставив ей шестилетнего сына.

- Зять во время похорон от горя падал в могилу. Мальчика в итоге вырастила и воспитала я. Так, видимо, устроена жизнь, - тихо говорит моя собеседница.

Сегодня ее внук - взрослый парень, у них замечательные отношения, полные взаимной любви и уважения. Валентина Азаренко убеждена, что в этом ей помогли произведения классиков. Особенно Чехова.

Она в них всегда находила отдушину для израненного горем сердца, а зачастую и ответы на бесконечные вопросы "за что?" и "почему?".

- Как можно не любить Чехова? Я его обожаю с детства! - восклицает она.

Рассказы и пьесы писателя маленькая Валя стала "проглатывать" еще в детстве. Младшеклассницей она уже командовала ребячьим "театром" своей и соседних улиц.

- Ролей на всех не хватало. Тогда я и стала сама добавлять героев, придумывать им диалоги и сцены. Вот так начались мои пьесы, которые продолжаются всю жизнь,- улыбается Валентина Георгиевна.

Они с мамой переехали на Дальний Восток из Карелии, когда Валя была еще школьницей. Отдаленный поселок Чегдомын стал ее второй родиной.

Валентина очень хотела повзрослеть и быстрее начать самостоятельную жизнь. Окончив восьмилетку, поступила в педагогическое училище.

Начала работать, едва ей исполнилось 18 - пионервожатой в школе. А театр не отпускал! И она была такой убедительной, когда с жаром доказывала районному начальству невероятную силу сценического искусства, что в итоге ей разрешили открыть самодеятельную студию в ближайшем Доме культуры.

Первые постановки имели успех. Вскоре Валентину отправили в Ленинградский театр имени Ермоловой на стажировку. Оттуда она вернулась, напитанная истинным театральным духом и полная вдохновения.

Ее молодость бурлила творческими фантазиями. Репетиции, спектакли, премьеры в самодеятельном коллективе. Она там дневала и ночевала.

- Я всегда любила учиться, узнавать новое. Поэтому поступила заочно в Хабаровский институт культуры, выбрав специальность "режиссер", - говорит Валентина Георгиевна.

Потом в ее жизни случилась Якутия, куда она поехала вслед за мужем-геологом. Следующие 20 лет в Алдане тоже были связаны с театром. Его режиссер Азаренко организовала сразу после приезда.

"Талант не отпускаю!"

А 16 лет назад колесо судьбы привело Валентину в Свободный. Долгие годы городской самодеятельный театр томился без режиссера. Местная культура приняла Азаренко с распростертыми объятьями.

- Я режиссер-диктатор. Строга, если вцеплюсь - не отстану, - улыбается Валентина Георгиевна.

Она о своих артистах рассказывает с восторгом и любовью.

- Сашка Субботин - поцелованный Богом! У него актерский темперамент невероятный. А Лена Суколина какая талантливая! У нее прекрасный немецкий язык. Мы ко Дню Победы ставили спектакль, великолепно немку играла, с настоящим кельнским акцентом, - восклицает режиссер Азаренко.

Она признается: "Когда вижу талант, не отпускаю никогда!"

Несколько лет назад самодеятельный театр "Реверанс" получил звание народного.

- Это планка. Ее надо держать и ей надо соответствовать, - замечает Валентина Георгиевна.

Город любит свой народный театр. Валентина Азаренко больше всего на свете хочет, чтобы закончилась пандемия с ее строгими ограничениями и их зал снова был полон зрителей.

"Реверанс" знают и ждут не только в Свободном. Его спектакли иногда называют лечебными. Есть в репертуаре постановка с говорящим названием "Вкус к жизни", созданная по пьесе французского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта "Оскар и розовая дама". Главный герой - мальчик Оскар с онкологическим заболеванием. Ребенок знает, что обречен и ему осталось немного. Он пишет письма Богу, рассказывая о прожитых днях и своих мечтах. Трогательная, пронзительная история, которая никого не оставляет равнодушным.

Народная труппа Валентины Азаренко узнала, что в городе Шимановске есть ребенок, у которого такой же недуг. Они поехали туда и сыграли спектакль. Все деньги от продажи билетов передали на лечение больного.

- Люди нас не хотели отпускать. Многие плакали и говорили "спасибо", - вспоминает Валентина Георгиевна.

Счастья миг

Она живет театром. Это не расхожая фраза, а правда. До сих пор зачитывается любимым Чеховым, пишет пьесы, работает над постановками. Репетирует, переживает, вдохновляется и снова спешит на репетицию. Валентина Азаренко любит и безмерно ценит классику, но понимает и особенность авангардного искусства.

На вопрос, что дает ей сцена, которой она посвятила всю жизнь, Валентина Георгиевна отвечает не задумываясь:

- Миг счастья! Для меня великая радость, когда зрители чувствуют правдивую ноту. Тогда зал замирает и почти не дышит.

Один из особенных моментов у народного режиссера случился несколько лет назад, когда ее совершенно неожиданно пригласили в московский Театр Наций. Тогда со всей России выбрали всего четверых режиссеров самодеятельных театров, их позвали в столицу, где вручили премии и сказали слова, способные окрылить любого творческого человека.

- Годы прошли с того дня, а как начну вспоминать, на сердце сразу теплее становится,- говорит Валентина Азаренко.

…Ей подвластны все театральные жанры: от фарса до трагедии. Ей подвластен главный и самый трудный жанр под названием жизнь. В ней она познала все - от страшного горя до пронзительных высот, в которые взлетает ее талантливая душа. В которые всегда стремятся взлетать все наши души.

Прямая речь

Владимир Константинов, мэр Свободного:

- B культурной жизни города Baлeнтинa Азаренко на протяжении многих лет - незаменимый, особый человек. Благодаря ее режиссерскому тaлaнтy, цeлeycтpeмленнocти, cпocoбнocти привлекать к ceбe нeopдинapныx людeй в Свободном живет и paдyeт пoклoнникoв иcкyccтвa нapoдный тeaтp "Peвepaнc".

B нем cлoжилacь нeпoвтopимaя твopчecкaя aтмocфepa, нeизмeннo пpитягивaющaя взpocлыx и дeтeй. Baлeнтинa Гeopгиeвнa вceгдa в пoиcкe, в цeнтpe твopчecкoй жизни. И все мы глубоко пpизнaтeльны ей зa пpeдaннocть тeaтpy и тpeпeтнoe oтнoшeниe к искусству. Земляки присвоили режиссеру звание "Почетный гражданин города Свободного".