В Перми коммунальщики заплатят 400 тысяч рублей за падение ребенка

В Перми управляющая компания заплатит 400 тысяч рублей за травму ребенка, упавшего на обледенелом тротуаре. Об этом сообщили в краевом суде.

Ребенок поскользнулся и упал у дома №9 по улице Косьвинской в Перми. При этом он получил перелом грудных позвонков. В результате мальчик провел десять дней в больнице, а потом долго восстанавливался.

Его мать подала в суд на управляющую компанию с требованием компенсировать как расходы на лечение, так и моральный вред, причиненный этим падением. Этот иск был удовлетворен, решение суда о взыскании денег вступило в законную силу.