В Прикамье сын удерживал пожилую мать в подвале, угрожая убийством

В Прикамье жителя города Красновишерска обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2, статьи № 119 УК РФ (угроза убийством) и частью 1, статьи № 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Как пояснили в СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что обвиняемый периодически избивал свою мать. Помимо этого, он лишал ее свободы и угрожал убийством, закрыв в подвале дома и приковав металлической цепью к тяжелому предмету.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.