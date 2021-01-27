На главной трассе Кузбасса столкнулись 15 машин, есть пострадавшие

Полтора десятка автомобилей попали в ДТП на трассе Кемерово-Новокузнецк, которая является ключевой автодорогой Кузбасса. Как передает ТАСС, в результате пострадали два человека.

Один из автомобилистов, получивших легкие травмы, отказался от госпитализации, второй был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла на 95-м километре шоссе, связывающего север и юг региона. Причиной ЧП мог стать сильный снегопад, начавшийся сегодня на территории Кемеровской области.

Работники госавтоинспекции временно ограничили проезд, водителей направляют на объездную старую дорогу третьей категории Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск. Полиция выясняет все обстоятельства аварии, причины произошедшего и устанавливает вероятных виновников.