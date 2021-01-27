В Красноярске накрыли наркоцентр, где людей держали в подвале

В Красноярске суд заключил под стражу директора и сотрудника Центра социальной и психологической помощи: их подозревают в незаконном лишении свободы граждан, совершенном по предварительному сговору.

Как сообщает СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, с 2018 года по октябрь 2020 года подозреваемые незаконно удерживали в жесткой изоляции от общества лиц, страдающих от алкоголизма.

Это происходило на территории центра, расположенного в поселке Солонцы. Сотрудники организации делали это под предлогом оказания людям помощи в преодолении зависимости.

Пострадавших не только лишали свободы, но и применяли по отношению к ним физическую силу, обливали холодной водой, принуждали к труду, пристегивали наручниками к деревянным чуркам. Люди могли находиться в таком состоянии от нескольких суток до нескольких недель. Их также помещали в холодные подвалы глубиной около 1,5 метра, закрывая деревянной крышкой.

По версии следствия, подозреваемые действовали с целью извлечения прибыли. По пунктам "а" и "ж" части 2 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы" фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.