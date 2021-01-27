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27.01.2021 17:37

Подведены итоги работы компании "Россети Северный Кавказ" в Дагестане

За 2020 год Количество технологических нарушений в зоне деятельности филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" в 2020 году снизилось на 23 % по сравнению с 2017 годом. Среднее время восстановления электроснабжения снизилось на 19 % по сравнению с 2017 годом.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Предварительный факт финансирования инвестиционной программы 2020 года в регионе составляет 3,3 млрд рублей. Ввод энергообъектов: 405 МВА трансформаторной мощности и 203 км ЛЭП. Осуществлено техприсоединение 3 446 потребителей на общую мощность 55 МВт. В том числе обеспечена мощность для двух модульных госпиталей минобороны России.

Среди наиболее значимых событий в сетевом комплексе региона - старт осенью 2020 года Программы снижения потерь. В рамках первого этапа ведется установка "умных счетчиков" в восьми районах республики. На данный момент установлено более 6 000 интеллектуальных приборов учета. К 2024 году в Республике Дагестан в зоне ответственности дагестанского филиала будет установлено 277 000 "умных счетчиков".

В рамках Программы планируется осуществить модернизацию воздушных линий электропередачи протяженностью 5 100 км, а также установку и реконструкцию 716 трансформаторных подстанций общей мощностью 117,75 МВА.

В 2020 году продолжилась реализация программы повышения надежности: отремонтировано почти 1 500 электросетевых объектов. Работы осуществлялись в рамках масштабной ремонтной кампании "Россети Северный Кавказ", а также второго этапа Всероссийских учений энергетиков. В 2019-2020 годах произведен ремонт около 5 000 км ЛЭП разных классов напряжения, 99 подстанций 35 кВ и 110 кВ.

"Россети" ведут последовательное обновление автопарка региона. В 2020 году дагестанским энергетикам передано 219 единиц авто- и спецтехники. Новая техника повысит оперативность ремонтных и аварийно-восстановительных работ на энергообъектах республики.

В целях повышения уровня профессионального мастерства персонала компании "Россети" реализовали возможность обмена опытом на ключевых цифровых энергообъектах холдинга. В июле 2020 года начальники районов электрических сетей Дагестана ознакомились с работой столичных цифровых объектов и посетили учебный полигон "Россети Московский регион".

Ведется последовательная консолидация сетевых активов. За 2018-2020 годы выявлено 1 872 бесхозяйных объекта, из которых 755 объектов уже перешли в собственность Дагестанского филиала "Россети Северный Кавказ". Электросетевое хозяйство компании увеличилось на 36,7 МВА трансформаторной мощности и 492,4 км ЛЭП.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

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