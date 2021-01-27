Блокаднику показали возможности ЗРС С-400

Ракетчики Ленинградской армии ВВС и ПВО продемонстрировали жителю блокадного Ленинграда Виктору Сергеевичу Иванову возможности зенитных ракетных систем С-400 по охране мирного неба. 90-летнего блокадника поздравили также с 77-й годовщиной полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда.

Виктор Сергеевич изнутри увидел, как несут боевое дежурство расчеты С-400. Ему продемонстрировали уникальные возможности ЗРС по обнаружению и уничтожению любых современных воздушно-космических средств нападения. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа, которая представила и видео.

Виктор Сергеевич Иванов родился в 1931 году. Жил в Ленинграде. Летом 1942-го у его дома разорвались сразу две авиационные бомбы, семья просто чудом уцелела. Мальчишкой вместе со своими сверстниками он дежурил на крышах домов и тушил зажигательные снаряды на чердаках, работал на совхозных полях. В 1943 году тринадцатилетнего подростка наградили медалью "За оборону Ленинграда". В мирное время Виктор Сергеевич долгие годы трудился во Всесоюзном научно-исследовательском институте телевидения.

С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех средств воздушно-космического нападения.