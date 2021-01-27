Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.01.2021,  
13:35
Текст:  Светлана Цыганкова

Блокаднику показали возможности ЗРС С-400

Ракетчики Ленинградской армии ВВС и ПВО продемонстрировали жителю блокадного Ленинграда Виктору Сергеевичу Иванову возможности зенитных ракетных систем С-400 по охране мирного неба. 90-летнего блокадника поздравили также с 77-й годовщиной полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале заступили на боевое дежурство боевые расчеты С-400 "Триумф"

Виктор Сергеевич изнутри увидел, как несут боевое дежурство расчеты С-400. Ему продемонстрировали уникальные возможности ЗРС по обнаружению и уничтожению любых современных воздушно-космических средств нападения. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа, которая представила и видео.

Виктор Сергеевич Иванов родился в 1931 году. Жил в Ленинграде. Летом 1942-го у его дома разорвались сразу две авиационные бомбы, семья просто чудом уцелела. Мальчишкой вместе со своими сверстниками он дежурил на крышах домов и тушил зажигательные снаряды на чердаках, работал на совхозных полях. В 1943 году тринадцатилетнего подростка наградили медалью "За оборону Ленинграда". В мирное время Виктор Сергеевич долгие годы трудился во Всесоюзном научно-исследовательском институте телевидения.

С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех средств воздушно-космического нападения.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: wikipedia.org
После модернизации БМП Bradley начали травить свои экипажи 10:11
Видео: стреляющие сапоги создали в Индии 26.01.2021
Турецкие Leopard 2A4 скрестили с перспективным танком Altay 25.01.2021
ПВО
Фото: wikimedia.org
Китай отказывается от плавающих танков Type 63A 26.01.2021
Хозяин неба: как ЗРК "Куб" изменил тактику воздушной войны 23.01.2021
Россия продаст Мьянме ЗРПК "Панцирь", радары и беспилотники 22.01.2021
С-400
ПВО Беларуси перевооружат на С-400 14.01.2021
NI назвал С-400 одной из ведущих систем противоракетной обороны в мире 17.12.2020