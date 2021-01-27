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27.01.2021 14:32
Рубрика: Происшествия

В Архангельской области украли восемь тонн железнодорожных рельсов

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Архангельской области трое мужчин украли железнодорожные рельсы массой более восьми тонн на перегоне станции Онега.

Как сообщило управление транспортной полиции по СЗФО, похитители подъехали на своем грузовике к месту складирования рельсов длиной более 130 метров. Злоумышленники погрузили их в автомобиль и отвезли в пункт приема металла, где взамен им выдали 55 тысяч рублей. Деньги мужчины поделили между собой.

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Сотрудники транспортной полиции установили, что один из похитителей работает в транспортной инфраструктуре. Именно он предложил своим знакомым украсть рельсы и сдать их в пункт приема.

Возраст подозреваемых - от 44 до 55 лет. Возбуждено уголовное дело о краже, им грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчинам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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