В Архангельской области украли восемь тонн железнодорожных рельсов

В Архангельской области трое мужчин украли железнодорожные рельсы массой более восьми тонн на перегоне станции Онега.

Как сообщило управление транспортной полиции по СЗФО, похитители подъехали на своем грузовике к месту складирования рельсов длиной более 130 метров. Злоумышленники погрузили их в автомобиль и отвезли в пункт приема металла, где взамен им выдали 55 тысяч рублей. Деньги мужчины поделили между собой.

Сотрудники транспортной полиции установили, что один из похитителей работает в транспортной инфраструктуре. Именно он предложил своим знакомым украсть рельсы и сдать их в пункт приема.

Возраст подозреваемых - от 44 до 55 лет. Возбуждено уголовное дело о краже, им грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчинам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.