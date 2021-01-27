Жительница Калининграда под видом юриста выманила у клиентов 4 млн рублей

Жительницу Калининграда будут судить за похищение денег у четырех граждан под предлогом оказания им юридических услуг.

По версии следствия, женщина занималась мошенничеством с 2017 по 2019 год. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленница представлялась исполнительным директором организации.

Пожилая калининградка хотела помочь своей внучке-сироте получить жилплощадь. Лжеюрист заключила с ней фиктивную сделку и вынудила заплатить около 770 тысяч рублей, а взамен передала ей поддельную выписку о собственности на квартиру.

От мужчины, который делил имущество с бывшей супругой, обвиняемая получила более двух миллионов рублей за представление его интересов в суде. Житель Калининграда хотел зарегистрировать постройки на своем земельном участке, а иностранный гражданин - получить российское гражданство в упрощенном порядке. Деньги они заплатили, но правовых услуг не получили.

- Общий размер причиненного ущерба составил почти 4 миллиона рублей, - уточнила Ирина Волк. - При обысках у злоумышленницы были изъяты поддельные кассовые чеки и документы. Следствием проведено множество экспертиз, очных ставок, допросов потерпевших и свидетелей. Досконально изучены банковские операции по счетам.

Калининградка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Следственной частью УМВД России по Калининградской области окончено предварительное расследование уголовного дела, которое передано для рассмотрения в Центральный районный суд Калининграда.