Новости

В Ливане демонстранты закидали полицию боевыми гранатами 00:53
ПФР напомнил о необходимости подать заявление на детские выплаты до 31 марта 00:47
Байден подписал три указа о противодействии изменению климата 00:38
В Белграде открыли памятник Стефану Неманье работы российского скульптора 00:37
Счётная палата раскритиковала оснащение регионов лесопожарной техникой 00:01
Школы смогут сами принять решение о введении "шестидневки" 27.01.2021
Меркель рассказала, кто стрижет ее на карантине 27.01.2021
Эксперт прокомментировал столкновение вертолета с беспилотником 27.01.2021
Опубликован рейтинг лучших боевиков 80-90-х годов 27.01.2021
Заммэра Москвы назвал сроки восстановления экономики от пандемии 27.01.2021
Астронавты отработали за бортом МКС почти 7 часов 27.01.2021
Власти Москвы оценили потери от пандемии в 700 миллиардов рублей 27.01.2021
Билл Гейтс предрек новую пандемию "в десятки раз хуже COVID-19" 27.01.2021
Гол Миранчука вывел "Аталанту" вперед в матче с "Лацио" 27.01.2021
В ФНС рассказали о налоговой инспекции для богатых 27.01.2021
Вышел трейлер фильма, который спродюсировал Брэд Питт 27.01.2021
В AIU отметили, что Шубенкова нет в списке временно отстраненных спортсменов 27.01.2021
Правительства трех стран обсудят строительство дорог на Кавказе 27.01.2021
Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге 27.01.2021
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца 27.01.2021
Каннский кинофестиваль перенесен на июль 27.01.2021
В Москве светофоры настроили на "зеленую волну" 27.01.2021
Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться 27.01.2021
На "Часах Судного дня" осталось 100 секунд до "ядерной полуночи" 27.01.2021
Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию 27.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 23:36
Рубрика: Общество

Не удосужились посмотреть

90-летней вдове ветерана предложили "убитую" квартиру
Текст: Татьяна Тюменева (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 16(8367)
Свисающие со стен обои, покореженный туалет, черная ванна, газа и отопления нет - такую квартиру власти предложили 90-летней Нине Ронжиной, вдове участника Великой Отечественной войны, бывшей узнице фашистских концлагерей, страдающей тяжелым хроническим заболеванием. Ее дочь Татьяна Ковалева еще по осени обратилась в редакцию "Российской газеты" с просьбой о помощи: мать много лет скитается по домам родственников и знакомых, не имея собственного угла. Теперь квартиру предоставили, но какую?..
Нина Васильевна уже почти тридцать лет живет по чужим квартирам. Фото: Архив Нины Ронжиной Нина Васильевна уже почти тридцать лет живет по чужим квартирам. Фото: Архив Нины Ронжиной
Нина Васильевна уже почти тридцать лет живет по чужим квартирам. Фото: Архив Нины Ронжиной

Судьба не баловала Нину Семеновну. На ее долю пришлось страшное: Великая Отечественная. До войны семья счастливо жила в собственном доме в районе нынешней Сосновой Поляны. В 1941-м отца забрали на фронт, мать - на рытье окопов в Гатчину. С ней отправились и дети - одиннадцатилетняя Нина и двое младших. В 1943-м семью угнали в Германию. Только много лет спустя Нина Семеновна узнала, и то предположительно, о судьбе своей остававшейся под Ленинградом бабушки со стороны отца. Ее вместе с другими стариками фашисты сожгли.

Курганский ветеран через суд добился права на выплаты

А Нина вместе с родными оказалась на территории захваченной оккупантами Польши, в лагере города Шнайдермюль. Приходилось работать на лесоповале: взрослые валили деревья, дети им помогали. После освобождения семья вынужденно осталась в Польше: мама выращивала скот для отправки в Белоруссию, Нина после занятий в школе работала в телятнике. Они смогли вернуться в Ленинград лишь в 1948-м. Дома не было, его разбомбили. Приютил родственник: выделил угол в и без того перенаселенной комнате. Так и жили. Впоследствии Нина вышла замуж за военного и отправилась по месту его службы - в Эстонию. Все шло хорошо до 1990-х годов. Муж Нины Семеновны умер, а сама она в 1992-м была вынуждена вернуться на родину.

Вот уже 28 лет Ронжина живет то в общежитии, то в съемных комнатах, то просто у добрых людей. Ситуация усугубляется тем, что Нина Семеновна страдает тяжелым заболеванием, исключающим возможность совместного проживания с кем-либо. У дочери тоже долгое время были проблемы с жильем, да и сейчас у нее нет возможности предоставить матери отдельную комнату.

Фото: Пресс-служба ЗВО
В Петербурге военные устроили парад в честь 105-летия ветерана-фронтовика

В июле минувшего года администрация Лебяжинского городского поселения Ломоносовского района Ленобласти наконец признала Ронжину нуждающейся в жилом помещении. Однако квартиру давать не торопились. В официальном письме признавали: свободная квартира есть в Лебяжьем, в доме на Пляжной улице, 7, но предоставить ее Ронжиной не могут, потому что она по площади недотягивает до положенных по закону 36 квадратных метров. Нина Семеновна с дочерью не знали, кому и как объяснить, что 31 "квадрат" их тоже вполне устроит - это точно лучше, чем ничего. Тем более что когда-то местные власти купили ее именно для ветеранов. А ждать, когда в поселке появится другое, подходящее по всем параметрам жилье, можно бесконечно.

В этот момент к ситуации подключилась "Российская газета". Через некоторое время мы получили положительный ответ из правительства Ленинградской области: согласно решению администрации Ломоносовского района, Нине Ронжиной по договору социального найма предоставлена квартира в поселке Лебяжье - та самая, о которой шла речь выше.

С большим трудом Нине Семеновне и Татьяне удалось добиться, чтобы им показали квартиру прежде, чем подписывать договор. Увиденное повергло в шок. Такое впечатление, что в квартире жил психически нездоровый человек. Все покорежено. В ванну и туалет не зайти. Паркет не закреплен, входная дверь - словно ее пытались рубить топором (фотографии в редакции есть, и, поверьте, они ужасны). На кухне отсутствует отопление, не подключен газ. В общем, жить в квартире невозможно даже здоровому человеку, не говоря о 90-летнем инвалиде.

Под Тулой ветеран боевых действий 20 лет ждет положенное жилье

На данный момент ситуация такова: Нина Ронжина снята с очереди, хотя документы на соцнаем ею не подписаны. Что будет дальше - неизвестно. Татьяна Ковалева говорит: для того чтобы мама жила в нормальных условиях, она готова взять кредит на ремонт, который, по самым приблизительным подсчетам, обойдется в сумму не менее 200 тысяч рублей. Но ведь квартиру дают в соцнаем, и еще неизвестно, удастся ли ее приватизировать. Если нет - получится, что мать с дочерью за свой счет отремонтируют принадлежащую администрации квартиру. На такой вариант они категорически не согласны.

Автор не знает, положена ли 90-летней вдове ветерана отдельная квартира в собственность или нет. Но уверена: предлагать человеку столь преклонных лет квартиру, в которой жить невозможно, - нонсенс.

Редакция вновь обратилась к местным властям за разъяснениями. И, кажется, удачно. С 18 января в Ломоносовском районе новый глава администрации - Алексей Кондрашов. Разобравшись в вопросе, он принял решение выполнить ремонт в квартире, предоставленной Нине Ронжиной.

- Мне жаль, что, прежде чем дать жилье ветерану, никто не удосужился в него заглянуть. Это абсолютно недопустимо. Мы готовы быстро исправить ситуацию и привести все в порядок, - заявил Алексей Кондрашов. - Что касается формы владения этим жилым помещением, администрация поддержит приватизацию квартиры в собственность Нины Семеновны. Если человек не использовал свое право приватизации, препятствий со стороны администрации по передаче ее в собственность нет и не будет.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Песков рассказал о ежедневном контроле регулирования цен на продукты
МИД РФ вручил ноту протеста представителю посольства США из-за фейков
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России