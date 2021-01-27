В НАО оленеводы обнаружили котлован с нефтесодержащей жидкостью

В Ненецком автономном округе оленеводы обнаружили вырытый котлован, заполненный нефтесодержащей жидкостью.

По информации администрации НАО, об этом сообщила семейная оленеводческая община Ямб-То. Котлован находится в тундре на Черпаюском месторождении.

Установлено, что у компании, которая осваивает месторождение, замерзла труба и перекачка нефти на время остановилась. Отогреть трубу не смогли. Это привело к накоплению жидкости в котловане.

Руководство округа поручило профильному ведомству проверить ситуацию на предмет нарушения природоохранного законодательства. Материалы по инциденту на месторождении будут направлены в органы Росприроднадзора.

Черпаюское нефтяное месторождение находится в Большеземельской тундре на юго-востоке Ненецкого округа.