В Петербурге материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт дач

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло законопроект, разрешающий тратить средства регионального материнского капитала на реконструкцию дачных домов.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, покупать садовые дома на средства регионального материнского капитала можно было и раньше. Но вот тратить эти деньги на ремонт садовых домов было нельзя.

В петербургском парламенте посчитали, что это несправедливо: у многих семей есть дачные дома, но отдыхать там с детьми люди не могут, поскольку дома требуют ремонта.

Стоит отметить, что региональный семейный капитал в Петербурге позволяет покупать недвижимость не только на территории Северной столицы, но и в Ленинградской области - тоже.

Размер регионального маткапитала в этом году составляет 166 тысяч рублей, сертификат выдается семьям после рождения третьего ребенка.