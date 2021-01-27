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27.01.2021 18:02
Рубрика: Общество

В Петербурге материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт дач

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло законопроект, разрешающий тратить средства регионального материнского капитала на реконструкцию дачных домов.

Фото: istock / nevarpp
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Как следует из пояснительной записки к законопроекту, покупать садовые дома на средства регионального материнского капитала можно было и раньше. Но вот тратить эти деньги на ремонт садовых домов было нельзя.

В петербургском парламенте посчитали, что это несправедливо: у многих семей есть дачные дома, но отдыхать там с детьми люди не могут, поскольку дома требуют ремонта.

Стоит отметить, что региональный семейный капитал в Петербурге позволяет покупать недвижимость не только на территории Северной столицы, но и в Ленинградской области - тоже.

Размер регионального маткапитала в этом году составляет 166 тысяч рублей, сертификат выдается семьям после рождения третьего ребенка.

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